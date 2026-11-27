Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Miliaev, a anunțat că patru drone ucrainene au fost distruse de apărarea antiaeriană rusă deasupra regiunii. „Nu există victime.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate pagube la nivelul infrastructurii”, a transmis acesta pe Telegram.

Cu toate acestea, locuitorii din orașul Efremov au declarat pentru publicația independentă Astra că au auzit explozii în apropierea centralei termice, după care furnizarea căldurii a fost întreruptă. Pe baza imaginilor furnizate de martori, publicația a relatat că cel puțin o dronă ar fi putut lovi centrala.

Aceasta asigură furnizarea energiei electrice și a căldurii pentru orașul Efremov și pentru mai multe întreprinderi industriale din zonă, inclusiv fabrica de cauciuc sintetic. Fabrica a fost, la rândul său, vizată în atacul din timpul nopții.

Un canal ucrainean de monitorizare a publicat imagini video care arată o lovitură asupra obiectivului, urmată de izbucnirea unui incendiu de amploare. Înființată în 1933, fabrica produce polimeri și diferite tipuri de cauciuc. Printre produsele sale se numără polibutadiena cu terminații hidroxil (HTPB), un polimer specializat utilizat la fabricarea combustibilului solid pentru rachete.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, acesta intră inclusiv în compoziția combustibilului folosit pentru rachetele balistice Iskander. Fabrica a mai fost vizată de atacuri cu drone pe 25 septembrie 2026 și pe 24 decembrie 2025. Locuitorii au declarat pentru Astra că atacurile asupra obiectivului au loc mai frecvent decât reiese din informările oficiale, scrie sursa citată.

Explozii în mai multe districte din Sankt Petersburg

În paralel, dronele ucrainene au atacat regiunea Leningrad, unde forțele de apărare antiaeriană și grupurile mobile de intervenție au doborât 45 de aparate fără pilot, potrivit guvernatorului Aleksandr Drozdenko. Podul Ladoga a fost închis temporar în timpul operațiunilor de interceptare a dronelor, însă nu a suferit pagube, a precizat oficialul rus, fără să ofere alte detalii. Locuitorii au raportat explozii în orașul Vsevolojsk, în timp ce în Kudrovo oamenii au semnalat un miros puternic de praf de pușcă.

Explozii au fost auzite și în mai multe districte din Sankt Petersburg, printre care Țentralnîi, Petrogradski, Vasileostrovski, Primorski și Vîborgski. Canalul ucrainean de monitorizare Supernova+ a publicat o fotografie cu o clădire rezidențială avariată.

Publicația Bumaga a identificat imobilul ca fiind parte a complexului rezidențial Șuvalovski, din districtul Primorski al orașului. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, mai mulți locatari au fost preluați de ambulanțe. Un analist OSINT al publicației Astra, care a examinat imaginile de la fața locului, a observat că balcoanele și ferestrele uneia dintre clădirile complexului au fost avariate.

De asemenea, în grupurile locale de discuții s-a relatat că o femeie ar fi fost rănită și transportată la ambulanță pe o targă.

Rusia susține că a doborât 318 drone ucrainene

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus 318 drone ucrainene cu aripi fixe în cursul nopții.

Potrivit instituției, aparatele au fost doborâte deasupra regiunilor Briansk, Belgorod, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oriol, Rostov, Smolensk și Tula, precum și deasupra Crimeei ocupate. La momentul publicării, Ucraina nu comentase posibila sa implicare în atacuri, potrivit sursei citate.



