Potrivit unui comunicat al DRRM, subiectul a fost abordat în cadrul unei întâlniri de lucru dintre secretarul de stat al DRRM, Romeo Moșoiu, și președintele Institutului Cultural Român, Corina Încrosnatu.

La întrevedere au mai participat directorul general al DRRM, Constantin-Valentin Răducanu, directorul Direcției Comunicare și Management, Vlad Oleniuc, și vicepreședintele ICR, Adriana Gae.

Discuțiile s-au concentrat pe coordonarea și extinderea proiectelor desfășurate de cele două instituții românești în Republica Moldova, precum și pe organizarea unor acțiuni culturale comune.

”În baza parteneriatului nostru vom organiza acțiuni culturale comune, cu impact pentru cetățenii de peste Prut. Primul pas concret are loc chiar duminică, la Chișinău”, transmite DRRM.

Inițiativele comune vor fi dedicate consolidării comunității de limbă, cultură, religie și identitate dintre România și Republica Moldova.

Detaliile primului eveniment cultural organizat în cadrul parteneriatului urmează să fie anunțate ulterior.