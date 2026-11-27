Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele au desfășurat lucrări de patrulare și combatere a lunecușului în raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Florești, Soroca, Șoldănești, Drochia, Glodeni, Râșcani și Rezina, precum și în municipiul Bălți și localitatea Sănătăuca.

În timpul intervențiilor, drumarii au utilizat aproximativ 329 de tone de sare tehnică și 33 de tone de material antiderapant.

Totodată, Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor a preluat și gestionat două apeluri din partea cetățenilor și patru sesizări transmise prin intermediul Serviciului 112.

Conducătorii auto sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să manifeste prudență sporită, în special pe sectoarele unde persistă riscul de lunecuș.