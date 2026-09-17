Drumurile Rîșcani–Soroca și Chișinău–Comrat vor fi modernizate. BERD oferă un împrumut de 344 milioane de euro

Banii vor fi utilizați pentru lucrări de reabilitare, construcție și lărgire a unor sectoare ale drumurilor R7 Rîșcani–Soroca și M3 Chișinău–Comrat. Finanțarea va acoperi, de asemenea, serviciile de supraveghere tehnică și suportul necesar pentru implementarea proiectului.

Împrumutul va fi acordat în două tranșe. Prima, în valoare de 175 de milioane de euro, va fi urmată de o a doua tranșă de 169 de milioane de euro.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că investițiile vor permite modernizarea unor sectoare importante pentru conectivitatea Republicii Moldova și creșterea siguranței circulației.

„Prin acest acord asigurăm finanțarea pentru modernizarea a aproximativ 134 de kilometri de drumuri naționale. Vorbim despre sectoare importante pentru conectivitatea țării, pe care vrem să le aducem la standarde moderne și să oferim condiții mai bune și mai sigure de circulație. Investițiile în infrastructura rutieră ne ajută, în același timp, să apropiem țara noastră de rețeaua europeană de transport”, a declarat Bolea.

Proiectul va fi implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin intermediul Administrației Naționale a Drumurilor.

Pe lângă împrumutul de 344 de milioane de euro, autoritățile intenționează să atragă și finanțări europene nerambursabile. BERD este în proces de mobilizare a unui grant de până la 11,4 milioane de euro prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate a Uniunii Europene.

Republica Moldova ar urma să beneficieze și de un grant de până la 7,7 milioane de euro prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Totodată, proiectul prevede o contribuție de până la 34,2 milioane de euro din resurse concesionale oferite de UE prin Planul de Creștere pentru Republica Moldova.

Investițiile în drumurile R7 și M3 fac parte din proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere și de conectare a Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport TEN-T.