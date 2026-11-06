După întâlnirea cu emisarul lui Putin, Trump a vorbit cu Merz la telefon. Ce au discutat cei doi lideri

„Cancelarul este implicat în deliberările preşedintelui Statelor Unite”, a afirmat purtătorul de cuvânt, informează Digi24.ro.

Discuţia a avut loc după ce Trump a declarat că s-a întâlnit în privat, joi, cu Kirill Dmitriev, emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin. Puţin mai devreme, Dmitriev a participat, alături de reprezentanţi ai Ucrainei, la un eveniment la Casa Albă organizat de Prima Doamnă, Melania Trump.

Trump nu a dorit să dezvăluie ce anume a discutat cu emisarul rus, dar a estimat că un acord menit să soluţioneze războiul din Ucraina ar putea surveni în curând.

Convorbirea dintre Merz şi Trump a avut loc 'în contextul pregătirilor de lungă durată referitoare la formatul de negociere de la Abu Dhabi sau, la o dată ulterioară, în alte locuri', a menţionat purtătorul de cuvânt al executivului german.