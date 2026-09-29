După prețurile record, carburanții se ieftinesc ușor

Astfel, un litru de motorină standard va putea fi comercializat la pompă cu cel mult 36,69 de lei, iar unul de benzină COR 95 – cu 34,31 de lei.

Prețurile maxime pentru cele două tipuri de carburanți au ajuns la niveluri istorice: 36,84 de lei pentru un litru de motorină și 34,35 de lei pentru un litru de benzină COR 95. ANRE a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți.

Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează evoluții mixte. Petrolul Brent se tranzacționează la 105,35 de dolari pe baril, în creștere cu 0,07%, în timp ce petrolul american WTI este cotat la 92,75 de dolari pe baril, cu 0,16% sub nivelul anterior.