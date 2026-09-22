Ecaterina Cheptanaru, noul director al Companiei „Teleradio-Moldova”

Consiliul de Supraveghere (CS) al TRM a avut de ales dintre trei candidați, după ce Andrei Zapșa s-a retras din concurs în dimineața zilei de 22 septembrie.

Ecaterina Cheptanaru a acumulat cel mai mare punctaj acordat de membrii CS - 8.76, pe locul doi situându-se Dorin Scobioală cu 6.94 de puncte.

Cel de-al treilea candidat, Sergiu Sandulescu, a fost notat cu 5.88 de puncte.

Potrivit Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”, câștigător este declarat candidatul care obține cel mai mare punctaj din partea membrilor CS, dar nu mai mic de 7.

Cheptanaru a condus postul Moldova 1

Ecaterina Cheptanaru este licențiată în politologie și deține o diplomă de master în Relații Internaționale și Comunicare Instituțională. De asemenea, ea a urmat un program de instruire în Media Management la Școala de Jurnalism din Moldova.

Noua directoare a TRM și-a început cariera profesională în 2011, ca specialistă în cadrul Comisiei guvernamentale pentru elaborarea politicilor de tineret, iar în 2012 a devenit realizatoarea emisiunii „Omul de lângă” la TRM.

În perioada 2014–2015, a activat la Canal Regional ca realizatoare a emisiunii „Moldova-Europa”. Ulterior, între 2017 și 2019, a condus Studioul Central al Canal Regional, unde a gestionat o rețea de 15 posturi TV locale.

Timp de 11 ani, a fost autoarea proiectului televizat „Punți către Europa”, difuzat de Realitatea TV.

Din anul 2025, Ecaterina Cheptanaru a îndeplinit funcția de directoare generală adjunctă a TRM, responsabilă de televiziune.

Precizăm că la etapa interviului fuseseră admiși patru candidați: Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptanaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. Procedura a fost însă amânată în luna iulie, după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat verificări suplimentare ale candidaților.

Ulterior, în luna august, SIS a informat membrii Consiliului de Supraveghere cu privire la existența unor „factori de risc” în cazul a doi dintre candidați, mai exact Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. De exemplu, lui Sandulescu i-au fost imputate legături cu gruparea condusă de cpndamnatul Ilan Șor, acuzații respinse de acesta.

În ședința din 2 septembrie, CS a ascultat explicațiile celor doi candidați și a decis să-i readmită la etapa finală a concursului.

Funcția a devenit vacantă după ce directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, învestit în funcție în decembrie 2021, și-a anunțat demisia pe 18 mai 2026, în cadrul unei conferințe de presă susținute la două zile după finala Eurovision. Decizia a survenit pe fondul valului de critici privind punctajele oferite de juriul național – a cărui componență a fost stabilită de TRM – la această competiție muzicală.

În tot acest timp, Vlad Țurcanu a exercitat interimatul funcției de director al TRM.

Odată cu plecarea acestuia de la conducerea TRM, își vor înceta activitatea și directorii generali adjuncți Andrei Zapșa și Cornel Ciobanu.

Precizăm că directorul general al IP Compania „Teleradio-Moldova” este desemnat de către Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit.