Echipamente și tehnologii medicale de ultimă generație, prezentate la o expoziție la Chișinău

Cea de-a 29-a ediție a expoziției „MoldMedizin & MoldDent 2026” a fost inaugurată joi la Moldexpo. Pe lângă Republica Moldova, la eveniment participă companii din România, Italia, Letonia, Pakistan și Turcia.

Directorul general al Moldexpo, Zinaida Popa, a subliniat că expoziția își propune să reunească pe aceeași platformă autoritățile publice, mediul de afaceri, personalul medical și reprezentanții instituțiilor de profil. Potrivit ei, schimbul de experiență și de soluții în cadrul acestor întâlniri poate contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale și la consolidarea capacității sistemului de a salva vieți.

Alexandru Gasnaș, ministrul sănătății, a declarat că progresul tehnologic are un rol esențial în medicină și poate influența direct rezultatele tratamentelor. Oficialul a adăugat că expoziția oferă o platformă pentru prezentarea inovațiilor din domeniu și a subliniat că tehnologiile prezentate trebuie să devină parte a realității de zi cu zi din sistemul de sănătate național.

Evenimentul este organizat de Moldexpo, cu sprijinul Ministerului Sănătății. Pe parcursul expoziției sunt programate activități dedicate specialiștilor din domeniul sănătății, inclusiv conferințe pe domeniul stomatologiei și un congres al farmaciștilor. Expoziția poate fi vizitată în perioada 24-26 septembrie, între orele 10:00 și 18:00, cu excepția zilei de sâmbătă, când accesul vizitatorilor va fi permis până la ora 16:00.