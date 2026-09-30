Educația timpurie din Chișinău: mai multă incluziune și digitalizare în grădinițe

Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a declarat că instituțiile preșcolare trebuie să se adapteze schimbărilor din societate și nevoilor copiilor, părinților și cadrelor didactice.

Potrivit lui, administrarea grădinițelor va fi modernizată prin trecerea de la documentele pe suport de hârtie la evidența și gestionarea digitală a informațiilor. În același timp, dezvoltarea instituțiilor nu se va limita la reparații și lucrări de întreținere, ci va include amenajarea unor spații de învățare inteligente și ecologice.

Viceprimarul capitalei, Victor Pruteanu, a subliniat rolul important al cadrelor din grădinițe în dezvoltarea copiilor. El a menționat că perioada preșcolară este esențială pentru descoperirea lumii și formarea unor deprinderi pe care se va construi ulterior educația școlară.

Ofițera pentru dezvoltarea timpurie a copilului din cadrul UNICEF Moldova, Cristina Gaberi, a menționat că educația timpurie înseamnă nu doar pregătirea pentru școală, ci și dezvoltarea încrederii, relațiilor și dorinței de a descoperi lumea. Ea a subliniat rolul familiei, educatorilor și serviciilor comunitare în sprijinirea copiilor.

Forumul municipal este organizat în contextul Zilelor educației timpurii, desfășurate în perioada 21-30 septembrie. Programul a inclus activități de învățare, dialog și schimb de experiență pentru cadrele didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie, precum și prezentarea și promovarea bunelor practici.