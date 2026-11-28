În cadrul discuțiilor, desfășurate la Chișinău, Romeo Moșoiu a vorbit despre experiența sa în derularea proiectelor educaționale, inclusiv în Republica Moldova, și despre necesitatea dezvoltării unor noi inițiative dedicate tinerilor.

„Cea mai bună investiție a României rămâne cea în educație, pentru că tinerii de astăzi sunt cei care vor duce mai departe destinul Republicii Moldova, într-o Europă în care cele două maluri ale Prutului vor fi împreună, în aceeași Uniune. Pentru DRRM este esențial să continuăm proiectele relevante și să generăm inițiative cu impact real, prin care să fim aproape de tineri și de noile generații”, a declarat Romeo Moșoiu.

La rândul său, rectorul Viorel Bostan a prezentat activitatea Universității Tehnice a Moldovei și parteneriatele cu instituțiile de învățământ superior din România. Acesta a evidențiat sprijinul constant acordat de DRRM și a discutat despre direcțiile viitoare de colaborare.

Cei doi oficiali au vizitat și investițiile realizate cu sprijinul financiar al României în campusul Râșcani al UTM. Este vorba despre aula „Henri Coandă”, modernizată și dotată integral de DRRM, și aula „Grigore Moisil”, echipată cu tehnologie modernă destinată cercetării.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a reiterat angajamentul de a continua susținerea educației și a mediului universitar din țara noastră.