Educația unește cele două maluri ale Prutului. Forum finanțat de DRRM, organizat la Chișinău

Forumul din acest an s-a desfășurat sub genericul „Profesorul în era inteligenței artificiale: de la transmiterea cunoașterii la designul învățării autentice”.

Potrivit Universității de Stat din Moldova, scopul forumului a fost de a încuraja inovarea în educație, colaborarea dintre instituțiile de învățământ și identificarea unor metode care să contribuie la îmbunătățirea calității studiilor pentru elevi și studenți.

În deschiderea evenimentului, rectorul USM, Otilia Dandara, a salutat participanții și le-a urat succes în cadrul atelierelor și panelurilor de lucru. La rândul său, prorectorul universității, Igor Șarov, a apreciat organizarea forumului și a subliniat că Universitatea de Stat din Moldova susține această inițiativă încă de la prima ediție.

Cu mesaje de apreciere au intervenit și secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, Valentina Olaru, precum și rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu-George Maha. Acesta din urmă a evidențiat importanța parteneriatului dintre instituțiile de învățământ din cele două țări, care contribuie la dezvoltarea unui spațiu comun de dialog și colaborare academică.

Prima zi a forumului, 16 octombrie, a inclus o serie de conferințe și paneluri de expertiză dedicate subiectelor actuale din domeniul educației.

În cea de-a doua zi, 17 octombrie, programul a inclus sesiuni speciale de tip „Forum Lab” și ateliere practice, găzduite de Universitatea de Stat din Moldova și de nouă instituții de învățământ partenere. Aceste activități au fost concepute pentru a facilita schimbul de bune practici și valorificarea experienței profesionale a participanților.

Programul evenimentului a prevăzut, de asemenea, redactarea și adoptarea Rezoluției Forumului Educației 2026, document destinat să reflecte concluziile și propunerile formulate în cadrul reuniunii.

Forumul Educației România – Republica Moldova a ajuns în acest an la cea de-a șaptea ediție, fiind o platformă de cooperare între profesori, specialiști și instituții de învățământ din cele două țări.

Proiectul a fost finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și organizat în parteneriat de Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de alte instituții partenere.