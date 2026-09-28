Educația unește. Consiliile Naționale ale Rectorilor din România și R. Moldova s-au reunit la Chișinău, cu suportul financiar al DRRM

Evenimentul academic s-a desfășurat în perioada 23-26 septembrie, la Chișinău, cu finanțare de la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).

Potrivit organizatorilor, la reuniune au participat peste 60 de rectori, reprezentanți ai universităților din România și Republica Moldova, ai asociațiilor studențești, punând în prim-plan extinderea programelor educaționale, mobilitățile academice și proiectele comune de cercetare și inovare.

„Evenimentul a avut o încărcătură simbolică deosebită, fiind organizat în contextul aniversării a 100 de ani de învățământ universitar românesc în Basarabia, 80 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova și 35 de ani de la înființarea Academiei de Studii Economice a Moldovei”, se menționează într-un mesaj publicat de către responsabilii din cadrul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

Reuniunea s-a bucurat de o prezență la cel mai înalt nivel. Alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la eveniment au participat: Sorin Costreie - consilier prezidențial pentru Educație și Cercetare în cadrul Administrației Prezidențiale a României; Dan Perciun - ministrul Educației și Cercetării de la Chișinău, și Andrei Alexandru - președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare din România.

Dialogul academic a fost ghidat de președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, Sorin Cîmpeanu, și președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, Emil Ceban, alături de rectorul USM, Otilia Dandara, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu George Maha, rectorul ASEM, Alexandru Stratan, precum și oficiali ai delegației DRRM.