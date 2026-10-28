Educație identitară românească // Circa 90 de profesori de istorie și limba română, întruniți la USM într-un program oferit cu suportul DRRM

Evenimentul reunește de asemenea și studenți, elevi și invitați din domeniile educației, culturii și cercetării, având genericul „Istoria și limba română ca elemente de construcție identitară”.

Programul a fost inaugurat ieri, 27 octombrie, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), și va continua până pe 30 octombrie, la Complexul Turistic „Costești”.

La evenimentul de deschidere, participanții au fost salutați de către: prorectorul USM, Igor Șarov; directorul din cadrul Direcției Management și Comunicare a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Vlad Oleniuc; precum și de secretarul general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării, Ludmila Pavlov.

„Activitățile sunt concepute pentru a încuraja dialogul academic, schimbul de bune practici și dezvoltarea unor instrumente didactice care să contribuie la formarea conștiinței identitare a noilor generații.

Proiectul este organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova (AGIRoMd), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, și este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova”, se menționează într-un comunicat de presă al USM.

Potrivit sursei, programul include paneluri tematice dedicate adevărului istoric și provocărilor dezinformării, limbii române ca spațiu al memoriei și al apartenenței culturale, precum și educației transdisciplinare. Totodată, participanții vor participa la atelierele de creație didactică, activități de elaborare a proiectelor educaționale comunitare și sesiuni dedicate utilizării resurselor digitale și metodologice, a tehnicilor de storytelling, podcasturilor și instrumentelor interactive în promovarea educației identitare.

„Printre activitățile programate se numără: dialogul „Educația identitară între adevăr istoric și provocările dezinformării”, masa rotundă „Basarabia între istorie și memorie: documente, mărturii și perspective”, conferința „Literatura română ca arhivă a memoriei și a apartenenței” și Biblioteca Vie „Scriitorii și Mișcarea de Eliberare Națională”. Programul va include, de asemenea, ateliere interdisciplinare, sesiuni de podcast și storytelling identitar, precum și Forumul produselor educaționale, în cadrul căruia vor fi valorificate experiențele și rezultatele activităților desfășurate”, informează organizatorii prin intermediul unui comunicat.

Astfel, prin organizarea acestei ediții, Academia Basarabiei își propune să dezvolte cooperarea profesională dintre cadrele didactice și mediul academic și să stimuleze utilizarea unor abordări interdisciplinare în predarea istoriei și a limbii române.