Eduresurse.gov.md, noua platformă națională cu manuale și resurse educaționale

Ministrul educației, Dan Perciun, a declarat că necesitatea unei asemenea platforme este discutată în sistemul educațional de mai bine de 15 ani. Potrivit lui, resursele sunt reunite într-un singur spațiu și organizate pe clase și discipline. Utilizatorii le pot filtra după nivelul de învățământ, clasă, disciplină, profil, tipul resursei și limba de instruire, iar unele materiale pot fi consultate direct, fără a fi descărcate.

Asistentul bazat pe inteligență artificială îi poate ajuta pe elevi să găsească fișe de lucru, bareme și lecții video. Acesta caută doar în conținutul platformei și nu accesează surse externe.

Platforma a fost dezvoltată de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Prezentă la evenimentul de lansare, reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Deyana Kostadinova, a subliniat că platforma face parte din procesul mai amplu de reformare și digitalizare a educației.

La rândul său, ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a declarat că platforma le oferă copiilor acces mai larg la materiale educaționale de calitate, indiferent de localitate sau de situația în care se află. Ea a menționat că UE sprijină educația din Republica Moldova la toate nivelurile, inclusiv prin programele Erasmus+ și Orizont Europa.

Potrivit MEC, platforma va fi completată în continuare cu resurse noi, inclusiv din partea organizațiilor și a sectorului privat. Materialele vor putea fi utilizate atât de elevi și profesori, cât și de părinți.