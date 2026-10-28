Efectele atacului cibernetic din R. Moldova: AGE dezactivează temporar aplicația EVOSign și unele opțiuni ale MPAss

Potrivit autorității de guvernare electronica, aceste măsuri s-au luat pentru a face verificări suplimentare privind siguranța și securitatea serviciilor publice digitale, precum și autentificarea și controlul accesului prin MPass.

Cum vă puteți autentifica în această perioadă?

Pentru accesarea serviciilor publice digitale prin MPass, rămân disponibile următoarele metode:

- Semnătura mobilă;

- Semnătura electronică;

- Cartea de identitate.

„Important pentru utilizatorii aplicației EVO: autentificarea în aplicația EVO de pe telefon este posibilă, în această perioadă, doar cu semnătura mobilă”, se menționează într-un comunicat al AGE.

Autoritatea mai scrie că echipele tehnice continuă verificările și lucrările de securizare, iar opțiunile dezactivate vor fi restabilite după finalizarea verificărilor necesare.

Amintim că recent, R. Moldova a fost supusă unui atac cibernetic de mare amploare anunțat pe 24 octombrie. Autoritățile statului au fost alertate, după ce au fost interpelate aproximativ un milion de IDNP-uri, pentru a încerca extragerea neautorizată a seturilor de date cu caracter personal. Potrivit informațiilor oferite de Agenția de Guvernare Electronică, din păcate hackerii au reușit să extragă seturi de date aferente la circa 750 000 de IDNP-uri.

Deschide și Atac cibernetic de amploare în R. Moldova. Hackerii au extras datele personale a circa 750 de mii de cetățeni

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