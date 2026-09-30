El Mundo: Putin a ordonat serviciilor secrete să-l ucidă pe Kasparov. Marele campion a fost pus sub pază specială în SUA

Potrivit publicației, planul Kremlinului consta în asasinarea „unui sau a doi opozanți” și, totodată, în transmiterea unui mesaj dur celorlalți. Potrivit surselor citate de publicație, în vara acestui an, autoritățile americane l-au avertizat pe Kasparov că a devenit ținta serviciilor secrete ruse, după care șahistul a fost plasat sub pază specială pentru prima dată de la emigrarea sa în 2013. Ponomarev este desemnat în documentele procuraturii americane drept „Victima nr. 1”, transmite Digi24.RO.

Pentru eliminarea sa, executantului i s-au promis 40.000 de dolari. Un venezian recrutat în SUA a supravegheat obiectivele legate de Ponomarev în Washington, a făcut fotografii și a filmat, dar a refuzat să comită asasinatul. Atunci i s-a cerut să găsească un alt executant. A treia victimă urma să fie înjunghiată sau stropită cu benzină și arsă în Vilnius. Tocmai acolo locuiește Tiutrin, care în 2024 se afla deja de ceva timp sub pază.

În ultimele luni, poliția a avertizat că el a devenit din nou țintă. Cu toate acestea, materialele dosarului nu permit stabilirea fără echivoc a faptului că tocmai Tiutrin era persoana pe care serviciile secrete ruse doreau să o asasineze în Lituania. În această republică baltică se află și Ruslan Gabbasov, un susținător al independenței Bashkortostanului.

În 2025, acesta a descoperit în mașina sa un dispozitiv de urmărire, iar în primăvara anului 2026, autoritățile lituaniene au anunțat că au dejucat o tentativă de asasinat asupra sa. O altă țintă a serviciilor secrete ruse în SUA ar fi putut fi Vladimir Kara-Murza, care a fost eliberat dintr-o colonie din Siberia în 2024, în cadrul unui amplu schimb de deținuți. În trecut, s-a încercat de două ori să fie otrăvit.

Asasinatele erau pregătite de rețeaua RIS, legată de serviciile secrete ruse. Potrivit autorităților americane, aceasta activează cel puțin din 2024 și se ocupă de atacuri asupra dezertorilor și oponenților Kremlinului, precum și de acțiuni de sabotaj în țările care susțin Ucraina. În septembrie, Ministerul Justiției al SUA a formulat acuzații împotriva a cinci presupuși membri ai rețelei pentru conspirație în scopul finanțării terorismului, iar împotriva a trei dintre aceștia, în plus, pentru conspirație în scopul comiterii unei crime la comandă.

Potrivit datelor ministerului, din structura rețelei făceau parte fostul colonel al serviciilor secrete ruse Iuri Hraimeev, care în tinerețe a lucrat alături de Vladimir Putin, fiul său — ofițerul FSB Kirill, precum și cubanezii Oemis Romagosa Durruti, Yaidel Delgado Suárez și cetățeanul venezuelean Ángel Eduardo Castro. Toți se află în libertate.

Conform materialelor dosarului, familia Hramiev a fost implicată și în operațiuni împotriva opoziționarilor ruși din Europa. În plus, rețeaua se ocupa de pregătirea unor atacuri în Cehia și Lituania.



