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Elevii claselor a IX-a și a XII-a se pot înscrie la evaluarea competențelor digitale

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Elevii claselor a IX-a și a XII-a se pot înscrie la evaluarea competențelor digitale

Elevii claselor a IX-a și a XII-a se pot înscrie la evaluarea națională a competențelor digitale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. Testarea va avea loc în noiembrie, online, și le va permite elevilor să-și evalueze nivelul competențelor digitale și să obțină o recunoaștere oficială a acestora, pe care o vor putea utiliza pentru continuarea studiilor și integrarea pe piața muncii, transmite IPN.

Testarea se va desfășura pe platforma md.brio.ro, de pe calculator, laptop sau tabletă. Evaluarea va fi organizată în instituții de învățământ desemnate drept centre de testare, la propunerea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului. Data exactă va fi anunțată ulterior.

Potrivit MEC, elevii care doresc să participe trebuie să depună o cerere la administrația instituției de învățământ în care studiază, până pe 30 octombrie. La evaluare vor participa și elevi selectați de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în baza unui eșantion național constituit conform metodologiei aprobate.

Evaluarea națională a competențelor digitale pentru elevii claselor a IX-a și a XII-a se află la cea de-a treia ediție. La primele două etape, organizate începând cu anul 2025, au participat aproximativ 4 500 de elevi. Spre deosebire de testările anterioare, bazate pe cadrul european DigComp 2.2, metodologia pentru ediția curentă a fost actualizată în conformitate cu DigComp 3.0.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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