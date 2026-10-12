Elevii claselor a IX-a și a XII-a se pot înscrie la evaluarea competențelor digitale

Testarea se va desfășura pe platforma md.brio.ro, de pe calculator, laptop sau tabletă. Evaluarea va fi organizată în instituții de învățământ desemnate drept centre de testare, la propunerea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului. Data exactă va fi anunțată ulterior.

Potrivit MEC, elevii care doresc să participe trebuie să depună o cerere la administrația instituției de învățământ în care studiază, până pe 30 octombrie. La evaluare vor participa și elevi selectați de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în baza unui eșantion național constituit conform metodologiei aprobate.

Evaluarea națională a competențelor digitale pentru elevii claselor a IX-a și a XII-a se află la cea de-a treia ediție. La primele două etape, organizate începând cu anul 2025, au participat aproximativ 4 500 de elevi. Spre deosebire de testările anterioare, bazate pe cadrul european DigComp 2.2, metodologia pentru ediția curentă a fost actualizată în conformitate cu DigComp 3.0.