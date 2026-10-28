Elevii din R. Moldova pot obține burse de studii în SUA și Marea Britanie

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 1 decembrie. Programul ASSIST se adresează elevilor din clasele a IX-a – a XII-a și oferă posibilitatea de a studia timp de un an, doi sau trei la un liceu privat din SUA. Sunt oferite patru tipuri de burse complete: Sanderson, Lindfors, David și Kemper. Detalii despre criteriile de eligibilitate și procedura de înscriere pot fi consultate pe pagina programului ASSIST.

Cel de-al doilea program, HMC Projects, este destinat elevilor din clasa a X-a și le permite să studieze timp de doi ani la școli private partenere din Marea Britanie, pentru a finaliza ciclul liceal. Programul oferă atât burse complete, cât și burse parțiale.

Condițiile de participare și procedura de aplicare sunt disponibile pe pagina programului HMC Projects. Procesul de selecție include evaluarea cunoștințelor de limba engleză, redactarea unui eseu și proba de interviu.