Elon Musk acuză Ucraina că a folosit Starlink pentru atacuri cu drone „menite să ucidă”: „Această posibilitate a fost eliminată”

„Utilizarea Starlink, un serviciu comercial civil, pentru atacuri ofensive cu drone, menite să ucidă oameni, nu a fost niciodată permisă și nici nu ar trebui să fie. Starshield, un sistem diferit, este controlat de guvernul SUA. Ceea ce decid autoritățile americane să facă este treaba lor. Armata ucraineană a încălcat condițiile de utilizare a Starlink și a folosit serviciul pentru atacuri ofensive cu drone, menite să ucidă oameni. Această posibilitate a fost eliminată săptămâna trecută”, a scris Musk, sâmbătă, pe platforma X, citat de DIGI24.ro.

Șeful SpaceX a subliniat însă că Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei și a avertizat asupra consecințelor pe care le-ar avea întreruperea serviciului.

„Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei, deoarece este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin deocamdată. Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat. Aceasta NU este o amenințare, ci pur și simplu o constatare a realității”, a afirmat miliardarul.

Musk a amintit și rolul jucat de rețeaua sa de sateliți în primele zile ale invaziei ruse, susținând că Starlink a împiedicat Rusia să ocupe Ucraina, într-un moment în care celelalte mijloace de comunicație fuseseră distruse sau bruiate. „SpaceX a făcut pentru apărarea Ucrainei mai mult decât orice altă companie privată de pe Pământ, de departe”, a susținut el.

La finalul mesajului, Musk a lansat un atac dur la adresa celor pe care îi consideră susținători ai prelungirii războiului. „Nu simt decât un dispreț față de promotorii malefici ai războiului, care își afișează ostentativ virtutea, susțin continuarea la nesfârșit a măcelului și nu oferă nicio soluție realistă pentru conflict. Să ardeți în iad!”, a încheiat Musk.

Deşi Elon Musk şi-a schimbat poziţia faţă de Ucraina de mai multe ori de la invazia rusă asupra acestei ţări în 2022, el a susţinut întotdeauna că orice disfuncţionalităţi sunt responsabilitatea administraţiei SUA, nu a companiei sale, SpaceX.

Starlink, esențial pentru armata ucraineană. Ce s-a întâmplat cu rețeaua

Kievul se bazează pe sistemul civil de comunicaţii prin satelit Starlink şi pe versiunea sa de nivel militar, Starshield, în eforturile sale de a se apăra împotriva atacurilor ruseşti cu rachete şi drone.

Conform unui mesaj de sâmbătă al ministrul ucrainean al Apărării, Evgheni Khmara, conexiunea sistemului Starlink este din nou „stabilă”, cu viteze Starlink/Starshield care depăşesc 400 km/h.

„Acest rezultat este important în primul rând pentru liniile noastre de front, pentru armata noastră, pentru operaţiunile cu drone, pentru logistică şi pentru comunicaţii”, a adăugat el.

Ucraina se plângea de câteva zile de o limită de viteză impusă terminalelor Starlink la peste 160 km/h. În practică, aceasta înseamnă că echipamentele militare ucrainene, în special dronele, îşi pierd conexiunea dacă depăşesc această viteză.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonul că se află în spatele acestor limitări şi că nu a avertizat Kievul în mai multe rânduri despre apropierea rachetelor ruseşti înainte ca acestea să lovească.

Casa Albă şi Elon Musk, a cărui companie SpaceX administrează Starlink, au negat că ar fi responsabili pentru limitarea acestui sistem de sateliţi. Vineri, Donald Trump a anunţat că Elon Musk a „relansat” reţeaua Starlink pentru Ucraina.

Aceste limitări au început după o creştere a tensiunilor dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump, care au avut schimburi de critici dure prin intermediul mass-media.