Elvețienii au votat pentru păstrarea actualei neutralități. Referendumul privind înăsprirea regulilor a fost respins

Propunerea, înaintată de dreapta naționalistă, ar fi limitat cooperarea militară cu NATO și participarea Elveției la sancțiuni internaționale, scrie Digi24.ro.

Propunerea a fost respinsă în mod covârşitor, 71% dintre alegători votând împotrivă, potrivit unei proiecții inițiale realizate de institutul de sondare gfs.bern, publicată la 30 de minute după închiderea ultimelor secții de votare.

„Rezultatul arată că rămânem angajaţi faţă de această politică de neutralitate, care permite Elveţiei să reia sancţiunile şi să se poziţioneze în lume”, a declarat Laurence Fehlmann Rielle, un membru socialist al Parlamentului, la televiziunea publică elveţiană RTS.

Inițiativa urmărea înscrierea în Constituție a unei politici de neutralitate consolidate, care ar fi exclus alianțele cu organizații militare și impunerea de sancțiuni economice împotriva altor state, cu excepția celor decise de ONU. Neutralitatea Elveției este înscrisă în Constituția Federală din 1848. Astfel, țara se abține de la participarea la războaiele dintre alte state.

Totuși, decizia Elveției de a adopta sancțiunile Uniunii Europene împotriva Moscovei după invazia rusă în Ucraina, precum și primul său mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, în 2023 și 2024, au readus neutralitatea elvețiană în centrul dezbaterilor politice și publice.

Chiar dacă inițiativa privind neutralitatea a fost respinsă, alegătorii elvețieni vor reveni la urne în noiembrie pentru o nouă chestiune legată de politica de neutralitate. Ei vor decide dacă regulile Elveţiei privind exportul de arme sunt încă adecvate scopului sau dacă ţării ar trebui să i se permită să exporte arme către un grup definit de 25 de ţări, în majoritate occidentale, chiar dacă acestea sunt implicate într-un conflict în curs.

Dacă va fi aprobată, această schimbare ar consolida legăturile Elveţiei cu ţările occidentale şi ar putea stimula veniturile din export ale industriei sale de apărare.