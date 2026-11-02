Emil Loteanu, 90 de ani de la naștere! REALITATEA lansează săptămâna dedicată geniului cinematografiei mondiale

Timp de o săptămână, publicul va avea ocazia să redescopere filmele care au făcut istorie și au dus numele lui Emil Loteanu dincolo de hotarele țării. În fiecare seară, la ora 21:00, Realitatea TV va difuza câte o peliculă emblematică semnată de marele regizor: „Lăutarii”, „Tandra și gingașa mea fiară”, „Șatra” și „Ana Pavlova”.

Startul campaniei va fi dat pe 6 noiembrie, printr-un eveniment public organizat la Cineplex Loteanu, la care sunt așteptați oameni de cultură și artă. Cu această ocazie, va fi lansată o carte-album dedicată vieții și creației regizorului, va fi prezentată o monedă comemorativă, iar publicul va afla mai multe despre un documentar consacrat lui Emil Loteanu, realizat în regia lui Max Ciorbă.

Campania va readuce filmele lui Emil Loteanu atât pe ecranele televizoarelor, prin intermediul Realitatea TV, cât și în cinematograful care îi poartă numele.

Prin acest demers, Grupul Media Realitatea își propune să readucă în atenția publicului opera unui regizor care a transformat cinematografia într-un limbaj universal și a făcut Moldova cunoscută pe harta culturală internațională.

Emil Loteanu nu aparține doar trecutului. Filmele sale rămân parte din patrimoniul nostru cultural, iar generațiile de astăzi merită să le descopere și să le păstreze vii.

Săptămâna Loteanu în Moldova – o invitație de a ne reîntoarce la valorile care ne reprezintă.