Emmanuel Macron: Franța a fost amenințată de atacuri hibride rusești în săptămânile trecute

„În ultimele săptămâni, amenințarea - în special amenințarea hibridă rusă, cu care se confruntă europenii și Franța - s-a intensificat”, a afirmat președintele francez, după întâlnirea de la Paris cu lideri ai partidelor politice pentru a discuta evoluțiile recente din situația internațională, anunță Agerpres.

În fața unei „degradări rapide” a situației geopolitice și a prețurilor la carburant „devenite insuportabile”, președintele francez Emmanuel Macron a avut vineri o reuniune confidențială cu principalii candidați la alegerile prezidențiale din 2027 sau cu reprezentanții lor, explică AFP.

„Președintele și serviciile de informații „ne spun că scenariul unei reglementări rapide a conflictelor” în Ucraina și în Orientul Mijlociu „nu mai există” și că aceste conflicte riscă să se împotmolească și deci criza riscă să dureze”, a declarat candidatul comunist Fabien Roussel la ieșire, în timp ce reuniunea a continuat cu ceilalți participanți după două ore.

El a mai spus că i-a cerut lui Emmanuel Macron și guvernului 'să acționeze' pentru a 'scădea taxele' la energie.

Aceeași cerere a fost formulată la sosirea sa de președintele Reuniunii Naționale (Rassemblement national/extrema dreaptă), Jordan Bardella, care a reprezentat-o pe candidata Marine Le Pen. Bardella a cerut „o scădere a taxelor la carburanți” pentru a răspunde „suferințelor Franței care lucrează”.

Candidatul Franței Nesupuse (France insoumise/stânga radicală), Jean-Luc Melenchon, și-a trimis și el un reprezentant.

Ceilalți candidați principali au fost prezenți în persoană, uneori cu prețul deplasării: Edouard Philippe (Horizons, centru-dreapta), Gabriel Attal (Renaissance, centru dreapta), Bruno Retailleau (Les Republicains, dreapta), Raphael Glucksmann (Place Publique, stânga), Olivier Faure (Partidul Socialist) și Marine Tondelier (Ecologiștii).

Palatul Elysee a justificat reuniunea prin „degradarea rapidă a situației internaționale în ultimele zile”, cu scopul de a evoca „conflictele în Orientul Mijlociu și în Ucraina și consecințele lor în Franța asupra securității și energiei”.

Președintele Macron a fost însoțit de șefii serviciilor de informații, autorități militare și directorul general al energiei pentru a împărtăși cu cei care se ambiționează să-i succeadă la conducerea statului „informații confidențiale de care doar președintele dispune”, a explicat o sursă din cadrul executivului.

Prin această reuniune, el a dorit să evidențieze că creșterea prețurilor la carburant se datorează situației internaționale, în timp ce în cadrul anturajului său se estimează că această idee este mai puțin prezentă în spațiul public decât în primăvară când se declanșase războiul în Iran.

La vârful statului, se observă cu o anume îngrijorare tensiunea socială în fața acestei inflații energetice și apelurile la mobilizare pentru luna octombrie, încercându-se să se stabilească posibilele asemănări cu mișcarea „vestelor galbene” care a marcat în 2018 începutul președinției Macron.

Înmulțirea atacurilor „hibride” în Europa, imputate de europeni Rusiei, s-a aflat de asemenea pe agenda acestei întâlniri, mai notează AFP.