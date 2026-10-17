Emmanuel Macron, la summitul european de la Bruxelles: Nimeni nu poate ignora progresele R. Moldova

Întrebat despre deschiderea celorlalte grupuri de capitole de negociere și despre pregătirile Uniunii Europene pentru o nouă extindere, Macron a subliniat că fiecare stat candidat va avansa în funcție de propriile merite.

„Așa cum am spus, există mai multe țări, printre care și Republica Moldova, care au făcut progrese, iar aceste progrese au fost constatate. Dorința noastră este să avansăm potrivit metodei pe care am stabilit-o, bazată pe meritele proprii ale fiecărui stat. Nimeni nu poate ignora toate progresele făcute de Republica Moldova. Știți cât de mult s-a implicat Franța, în ultimii ani, alături de Republica Moldova, în combaterea dezinformării și a ingerințelor externe, inclusiv pentru securitatea noastră. Susțin cu fermitate ceea ce a făcut președinta dumneavoastră și ceea ce guvernul continuă să facă prin reformele pe care le desfășoară. Ieri, în timpul discuției, a fost foarte clar că toată lumea recunoaște progresele făcute de Republica Moldova. Prin urmare, pe măsura progreselor înregistrate, toate capitolele vor fi deschise, astfel încât meritele să fie recunoscute, iar procesul să poată avansa”, a declarat Emmanuel Macron pentru TVR Moldova.

Președintele francez nu a detaliat punctele de acord sau divergențele privind pachetul Comisiei. Acesta propune adaptarea modului de funcționare, a politicilor și a bugetului Uniunii pentru viitoarea extindere, precum și garanții mai ferme pentru respectarea statului de drept după aderare.

În concluziile reuniunii, liderii europeni au luat act de propunerile Comisiei și au solicitat examinarea lor în cadrul Consiliului. Totodată, au reafirmat principiul potrivit căruia fiecare țară candidată va avansa în procesul de aderare în funcție de rezultatele obținute.