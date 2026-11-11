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Energia electrică s-ar putea scumpi cu 31% în nordul R. Moldova. FEE Nord solicită majorarea tarifului la lumină

Igor Liubec
Energia electrică s-ar putea scumpi cu 31% în nordul R. Moldova. FEE Nord solicită majorarea tarifului la lumină

Locuitorii din nordul R. Moldova ar putea plăti mai mult pentru energia electrică consumată. FEE Nord a prezentat la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind ajustarea tarifului la lumină.

Potrivit documentului, furnizorul solicită majorarea tarifului de la 3,95 lei/kWh la 5,17 lei/kWh, ceea ce reprezintă o creștere cu circa 31%.

Solicitarea depusă urmează să fie examinată și propusă spre aprobare de către conducerea ANRE.

Acum o săptămână, și Premier Energy a solicitat o majorare a tarifului la electricitatea furnizată către locuitorii din centrul și sudul republicii de la 3,56 lei/kWh la 4,64 lei/kWh.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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