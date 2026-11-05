Energocom a cumpărat cu 12% mai multă energie electrică în octombrie față de luna septembrie

Energocom precizează că achiziția s-a făcut la un preț mediu ponderat de 195,9 euro/MWh.

Energia electrică produsă local a acoperit 22,71% din volumul total achiziționat. Aproximativ 13,39% din volumul total procurat a fost furnizat de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar 9,32% de Termoelectrica și CET-Nord.

Din volumul importat, 47,77% a fost livrat în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producători din regiune, iar 29,52% a fost procurat de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) din România, prin intermediul platformelor OPCOM și a Bursei Române de Mărfuri.

Din 1 iulie, în baza noilor reguli ale pieței, Energocom achiziționează cantități mai reduse de energie în timpul zilei, concentrându-se pe procurarea în orele de vârf, 07:00-11:00 și 18:00-23:00.