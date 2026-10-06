Energocom a cumpărat în septembrie energia electrică la un preț mediu de 157,42 euro/MWh

Din energia produsă în Republica Moldova, 15,42% din volumul total achiziționat a fost furnizat de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar 1,70% de CET-Nord și Termoelectrica.

Din volumul importat, 74,55% a fost procurat în baza contractelor bilaterale cu furnizori și producători din regiune, iar 8,33% de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin intermediul platformelor OPCOM și Bursei Române de Mărfuri.

Din 1 iulie, în baza noilor reguli ale pieței, Energocom își desfășoară achizițiile prin mecanisme concurențiale și cumpără mai puțină energie în timpul zilei, concentrându-se pe orele de vârf, între 07:00-11:00 și 18:00-23:00. Potrivit companiei, acest mecanism influențează prețul mediu de achiziție.