Energocom reduce cheltuielile cu 17,5 milioane de lei. Compania renunță la unele plăți salariale și amână investiții IT

Măsurile vin în contextul solicitării premierului Vasile Tofan privind reducerea costurilor în instituțiile și companiile de stat, dar și după discuțiile publice privind salariile conducerii Energocom.

Potrivit companiei, aproximativ 10 milioane de lei vor fi economisite prin reducerea cheltuielilor salariale, iar alte 7,5 milioane de lei – prin optimizarea investițiilor în domeniul IT.

Energocom nu precizează, în comunicatul său, care plăți salariale vor fi eliminate, ce categorii de angajați vor fi vizate și cu cât se vor reduce efectiv veniturile acestora.

Compania susține că măsurile de optimizare au început anterior. Numărul angajaților implicați în furnizarea gazelor naturale a fost redus la 200, față de peste 260 de persoane care activau în compania ce deținea anterior obligația de serviciu public pentru furnizarea gazelor. Totodată, la Energocom Furnizare a fost instituit temporar un moratoriu asupra angajărilor.

Decizia vine după ce premierul Vasile Tofan a cerut reducerea cheltuielilor în aparatul de stat și în instituțiile și companiile publice. Luni, șeful Executivului a anunțat mai multe măsuri de optimizare, argumentând că economiile sunt necesare inclusiv pentru identificarea resurselor suplimentare destinate compensațiilor la energie în sezonul rece.

Energocom afirmă că măsurile au fost luate și în contextul îngrijorărilor populației înaintea sezonului rece și invocă necesitatea economisirii și a „corectitudinii sociale”.