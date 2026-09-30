Energocom renunță la sediul închiriat după criticile privind costurile. Junghietu: Contractul va fi reziliat

Ministrul susține că plata pentru chirie reprezintă mai puțin de un ban din prețul unui metru cub de gaze, dar spune că valoarea redusă nu exclude necesitatea justificării cheltuielilor companiei.

„Impactul redus asupra tarifului nu anulează obligația de transparență”, a scris Junghietu.

Oficialul a răspuns și criticilor legate de salariile și cheltuielile administrative ale Energocom. Potrivit acestuia, aproximativ 180 de persoane lucrează pentru furnizarea gazelor către consumatorii din Republica Moldova, față de peste 260 la fostul furnizor. Junghietu susține că toate costurile de administrare ale companiei reprezintă 54 de bani din factura achitată de consumatori.

„Putem și trebuie să cerem mai multă eficiență, dar nu putem pretinde că o companie care tranzacționează zilnic sute de milioane de lei și poartă răspunderea aprovizionării țării poate funcționa cu câțiva oameni și două laptopuri. Competențele necesare pentru o asemenea procedură complexă de asigurare cu gaz a țării sunt specifice și nu foarte des întâlnite. Să spui cum trebuie cumpărat gaz e mai ușor decât să cumperi pentru o întreagă țară”, a declarat ministrul.

Junghietu a comentat și acuzațiile privind achizițiile de gaze, afirmând că acestea au fost realizate în baza unei strategii aprobate și prin proceduri competitive. Contractele încheiate de Energocom au prețuri indexate la prețul mediu al bursei din luna precedentă livrărilor, potrivit ministrului.

„Este ușor să indici astăzi, pe un grafic, ziua în care prețul a fost cel mai mic. Achizițiile pentru o țară nu se fac însă ca un pariu la bursă și nimeni nu știe dinainte când începe un război, când se blochează o strâmtoare sau când dispar de pe piață volume importante de gaze lichefiate”, a scris Junghietu.

Ministrul s-a referit și la creditul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, garantat de stat. El a negat că banii împrumutați ar fi fost folosiți de Energocom pentru achiziționarea valorilor mobiliare de stat. Potrivit acestuia, prima debursare din credit pentru noul an gazier a avut loc abia la sfârșitul lunii septembrie, iar valorile mobiliare au fost cumpărate anterior din lichiditățile proprii ale întreprinderii.

Junghietu a abordat și noul tarif la gazele naturale, de peste 26 de lei pentru un metru cub. Potrivit ministrului, peste 70% din tariful final reprezintă costul gazelor procurate de pe piața internațională. El susține că prețurile europene au crescut în ultimele luni cu peste 40%, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, reducerii livrărilor de gaze naturale lichefiate și nivelului scăzut al stocurilor europene.

„Un tarif de peste 26 de lei pentru un metru cub de gaze este greu pentru orice familie și nu voi încerca să conving pe nimeni că nu este așa. Dar una este să ceri explicații și alta este să folosești factura oamenilor pentru a răspândi minciuni”, a declarat ministrul.

În aceeași postare, Junghietu a comentat situația de la Moldovagaz și întârzierile la linia electrică Vulcănești–Chișinău. Potrivit ministrului, linia a fost construită și energizată până la Stația Chișinău, însă punerea integrală în exploatare este blocată de un echipament defect al stației, trimis pentru reparații în Spania. Obiectivul autorităților este începerea exploatării comerciale până la sfârșitul lunii octombrie.

Ministrul a reacționat și la afirmația deputatului Alexandru Verșinin potrivit căreia Președinția i-ar pregăti demisia.

„Miniștrii sunt numiți și demiși prin decizii oficiale, nu prin zvonurile opoziției. Nu m-am întors în Republica Moldova pentru a mă ține de o funcție”, a declarat Dorin Junghietu.