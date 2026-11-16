Energocom și Moldtelecom au semnat memorandumuri pentru emiterea obligațiunilor corporative

Directorul executiv al Expert-Grup, Adrian Lupușor, a precizat că semnarea memorandumurilor marchează începutul pregătirii emisiunilor, proces care implică mai multe proceduri și colaborarea companiilor cu băncile intermediare și instituțiile statului. Inițiativa urmărește finanțarea investițiilor și diversificarea instrumentelor disponibile pe piața de capital.

Directorul general al Energocom, Eugeniu Buzatu, a anunțat că întreprinderea intenționează să finanțeze un parc de stocare a energiei electrice în baterii, cu o putere de 50 MW și o capacitate de 100 MWh. Acesta va fi conectat la rețeaua de transport printr-o celulă nouă la Strășeni, iar investiția este planificată pentru perioada 2026-2028. Sistemul va permite stocarea energiei în timpul zilei și utilizarea acesteia seara, reducând necesitatea importurilor în orele de vârf.

Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a explicat că obligațiunile îi vor permite Energocom să-și diversifice sursele de finanțare și să reducă dependența de liniile de creditare. Mecanismul nu presupune vânzarea acțiunilor sau diminuarea participației statului, ci atragerea de împrumuturi de la investitori, în condiții transparente.

Moldtelecom va investi în sisteme de stocare a energiei pentru asigurarea funcționării infrastructurii critice. Potrivit directorului general interimar, Viorel Motorniuc, prima etapă vizează 14 dintre cele 44 de puncte critice identificate în țară. Capacitatea instalată va fi de aproximativ 5 MW, cu posibilitatea extinderii până la 20 MW. Până în 2029, compania își propune să doteze toate cele 44 de puncte cu asemenea sisteme.

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi, a subliniat că obligațiunile sunt destinate proiectelor investiționale pe termen lung, nu cheltuielilor curente. „Este vorba de proiecte investiționale care au o perioadă de implementare mai lungă și sunt pentru dezvoltarea afacerilor sau pentru a eficientiza activitățile de bază”, a precizat șeful CNPF.

La rândul său, directorul Agenției Proprietății Publice, Ion Dodon, a precizat că emisiunile și proiectele finanțate vor fi aprobate de adunările generale ale companiilor. Totodată, cetățenii ar putea avea astfel posibilitatea să investească direct în companiile din țară.

Ambasadoarea adjunctă a Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Maaike Keizer, a reafirmat sprijinul țării sale pentru dezvoltarea pieței de capital și și-a exprimat speranța că inițiativa va deveni un exemplu pentru alte companii de stat și private.

Memorandumurile au fost semnate de reprezentanții celor două companii, ai băncilor maib și Victoriabank, care vor intermedia emisiunile, și ai Expert-Grup, în calitate de implementator. Documentele stabilesc etapele, responsabilitățile și calendarul orientativ de pregătire. Proiectul este susținut de Guvernul Regatului Țărilor de Jos.