Energocom solicită majorarea prețului reglementat la energia electrică la 3,51 lei pentru un kilowatt

Solicitarea se bazează pe cheltuielile din primele nouă luni ale anului, când compania a procurat aproape 795 de milioane kWh de energie electrică din surse regenerabile, în valoare de 1,79 miliarde de lei. Pentru ultimul trimestru sunt prognozate achiziții de circa 314,5 milioane kWh, la un cost de 1,3 miliarde de lei. Astfel, volumul total estimat pentru 2026 depășește 1,1 miliarde kWh, cu un cost de peste trei miliarde de lei.

Prețul calculat pentru anul curent este de 2,84 lei/kWh, iar după includerea devierilor din anul precedent, scade la 2,75 lei/kWh. Totodată, la stabilirea prețului final solicitat sunt luate în calcul devieri curente de 236,4 milioane de lei, o marjă comercială de 15,5 milioane de lei, taxe și alte plăți de 4,7 milioane de lei, precum și necesarul pentru asigurarea de lichidități de 43,6 milioane de lei.

Autoritatea de reglementare urmează să examineze calculele și să decidă asupra prețului propus.