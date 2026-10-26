Epidemie generalizată de HIV în zeci de regiuni din Rusia. Cauzele care stau în spatele răspândirii scăpate de sub control

Acest lucru înseamnă că virusul nu mai amenință doar grupurile de risc, ci se răspândește în rândul unor segmente largi ale populației. Potrivit declarațiilor lui Akimkin, citate de Nezavisimaya Gazeta, în aceste regiuni HIV este diagnosticat la peste 1% dintre femeile însărcinate. Printre regiunile cele mai afectate se numără regiunile Kemerovo, Irkutsk și Sverdlovsk, unde peste 2% dintre locuitori sunt infectați, transmite Digi24.ro.

Printre bărbații ruși cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, peste 3% sunt infectați cu virusul imunodeficienței, a declarat Natalia Ladnaya, cercetător principal în cadrul departamentului de prevenire și combatere a SIDA al Institutului Central de Cercetări Epidemiologice al Rospotrebnadzor. Conform datelor sale, vârsta medie a persoanelor infectate a crescut în ultimii 15 ani de la 32 la 44 de ani, iar aproximativ două treimi din noile cazuri de transmitere a HIV sunt atribuite contactelor heterosexuale. Una dintre principalele probleme rămâne acoperirea insuficientă cu tratament.

Ladnaya a subliniat că doar jumătate dintre persoanele care trăiesc cu HIV în Rusia au încărcătura virală suprimată. Aceasta înseamnă că cel puțin 600 000 de persoane continuă să contribuie activ la transmiterea virusului HIV. În rândul pacienților care urmează terapia antiretrovirală, încărcătura virală este suprimată la aproximativ 77–78%, în timp ce OMS vizează un indicator de 95%, a adăugat Ladnaya.

În același timp, în 2025 s-a înregistrat cel mai mare număr de infecții transmise prin sânge în unitățile medicale în timpul acordării asistenței medicale din ultimii 15 ani. În principal, a fost vorba despre HIV și hepatita C, a declarat Elena Igonina, șefa Direcției pentru Sănătate Epidemiologică a Populației din cadrul Rospotrebnadzor.

În prezent, se desfășoară ancheta privind 11 focare de astfel de infecții în zece regiuni. În plus, în 2026, pentru prima dată în ultimii șase ani, au fost identificate două cazuri de infectare cu HIV în urma transfuziei de componente sanguine. Ca principală cauză a infecțiilor sunt menționate încălcările regimului sanitar-epidemiologic, inclusiv utilizarea cateterelor și a glucometrelor individuale pentru mai mulți pacienți.

Conform datelor Rospotrebnadzor, în ultimii ani, în Rusia mor anual 30–34 de mii de persoane din cauza HIV, ceea ce reprezintă un indicator extrem de ridicat. La fiecare deces se înregistrează 1,5 cazuri noi de infectare. Proiectul bugetului federal pentru anul 2027 prevede asigurarea suplimentară de medicamente pentru 30.000 de pacienți cu HIV, deși anual sunt depistați mai mulți bolnavi. Astfel, în 2025 au fost 45.000, iar în 2024 — aproximativ 52.000.