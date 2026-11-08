E.S. Mark Burkhalter: Investițiile în energie și noua ambasadă demonstrează angajamentul SUA față de Republica Moldova

Diplomatul american a declarat că unul dintre obiectivele sale este accelerarea proiectului „Trump Liberty Line” – linia electrică Strășeni–Gutinaș, pentru care Statele Unite au anunțat o finanțare de 130 de milioane de dolari.

„Obiectivul meu e ca «Trump Liberty Line» să fie implementată cât mai rapid. Așa vom crea și locuri de muncă, inclusiv pentru inginerii noștri americani”, a declarat Burkhalter.

Ambasadorul a invocat și construcția noului sediu al Ambasadei SUA la Chișinău, proiect despre care a spus că va costa aproximativ 400 de milioane de dolari, drept un semnal al angajamentului Washingtonului pe termen lung față de Republica Moldova.

„Pe lângă acești 130 de milioane de dolari pentru această linie electrică, noi construim și o nouă ambasadă. Va costa 400 de milioane de dolari. Amprenta noastră aici e un semn că SUA vor rămâne aici, nu avem de gând să ne îndepărtăm de Republica Moldova”, a afirmat diplomatul.

Joseph Mark Burkhalter a spus că își propune să contribuie și la creșterea investițiilor private americane. Ambasadorul, care a venit în diplomație din mediul privat, a declarat că atragerea companiilor americane reprezintă una dintre prioritățile mandatului său.

„Scopul meu e să facem relația bilaterală și mai bună. Acest lucru e posibil prin atragerea investițiilor private din SUA în Republica Moldova. Vin din mediul privat. În fiecare dimineață mă trezesc și mă gândesc cum să fac oportunități de investiții pentru afacerile americane în Republica Moldova”, a spus Burkhalter.

Potrivit acestuia, Guvernul de la Chișinău a făcut progrese în eliminarea unor reglementări care îngreunau accesul investitorilor străini, iar acest lucru ar trebui valorificat în relațiile economice moldo-americane.

Un alt domeniu în care ambasadorul vede un potențial important de cooperare este agricultura.

„Eu cred că Republica Moldova e o superputere agricolă, aveți cele mai bune soluri. Puteți crește foarte multe lucruri. Și SUA sunt o superputere agricolă, așa că există oportunități extraordinare de a coopera în domeniul agricol”, a declarat ambasadorul.

Burkhalter a reiterat și sprijinul Washingtonului pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova și a legat investițiile americane de încrederea SUA în dezvoltarea statului.

„Respectăm independența și suveranitatea Republicii Moldova. Suntem prietenul dumneavoastră. E un reper foarte important și investițiile noastre pe care le facem sunt pentru că credem în Republica Moldova. Mai sunt multe provocări. Mie îmi plac provocările, așa că haideți să lucrăm împreună la ele”, a conchis ambasadorul.