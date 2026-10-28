Escrocherie de aproape două milioane de lei cu semințe de floarea-soarelui. Doi bărbați din Bender, condamnați la închisoare

Potrivit anchetei, în martie 2025, membrii grupului infracțional au convins reprezentanții întreprinderii să verifice semințele la depozitul unui comerciant real din raionul Fălești, care nu știa că marfa sa era folosită într-o schemă de escrocherie.

După examinarea produsului, oferit la prețul de 9,70 lei pentru un kilogram, cumpărătorul a semnat un contract cu o întreprindere înființată de unul dintre condamnați în raionul Florești. Ulterior, aproape două milioane de lei au fost transferate în contul bancar al celui de-al doilea individ, fost așa zis polițist în structurile neconstituționale din stânga Nistrului.

Anchetatorii au stabilit că acesta și-a pus în mod conștient la dispoziția grupului criminal cardul bancar și codul PIN, pentru ca membrii grupării să poată utiliza banii obținuți prin înșelătorie. Deși avea instalată aplicația bancară și putea urmări tranzacțiile, bărbatul nu a solicitat blocarea cardului și nici nu a sesizat Poliția. Mai mult, acesta ar fi transportat un membru al grupării din Chișinău spre regiunea transnistreană.

Între timp, când transportul trimis de cumpărător a ajuns la depozit pentru încărcarea semințelor, escrocii au invocat o presupusă defecțiune a utilajului și au amânat livrarea. Marfa nu a mai fost transmisă.

Potrivit procurorilor, o parte din banii obținuți au fost retrași în numerar, iar restul au fost cheltuiți în magazine de îmbrăcăminte, încălțăminte de brand și telefonie din Chișinău și Anenii Noi.

După depunerea plângerii de către întreprinderea prejudiciată, a fost pornită o cauză penală. Ulterior, Procurorul General a dispus transmiterea dosarului către PCCOCS, instituție care a finalizat urmărirea penală și a trimis cauza în judecată în termen de două luni.

Prin sentința Judecătoriei Bălți, fondatorul întreprinderii fictive a fost condamnat la 10 ani de închisoare, iar complicele său la nouă ani. Fiecare dintre cei doi a primit și o amendă de 750 mii de lei. Totodată, instanța i-a obligat să restituie întreprinderii prejudiciate suma de aproape două milioane de lei.

Procurorii consideră însă pedepsele prea blânde și anunță că vor contesta sentința la Curtea de Apel Nord. Aceștia vor solicita majorarea pedepsei fondatorului întreprinderii la 11 ani de închisoare, invocând inclusiv antecedentele sale legate de organizarea dezordinilor în masă. De asemenea, acuzatorii vor cere majorarea amenzilor la 850 de mii de lei pentru fiecare condamnat.

La solicitarea PCCOCS, cei doi bărbați rămân în arest preventiv. Sentința nu este definitivă.