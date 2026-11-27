Potrivit Poliției, escrocheria a fost comisă în perioada 21–26 noiembrie. Persoanele necunoscute au contactat telefonic femeia și i-au comunicat că trebuie să declare și să înregistreze banii pe care îi deține. Totodată, acestea au pretins că alte persoane ar încerca să contracteze credite bancare pe numele victimei.

Sub aceste pretexte, escrocii au determinat femeia să le transmită, prin intermediul unui curier, suma de 1 236 785 de lei.

Totodată, în ultimele 24 de ore, alte 55 de tentative de escrocherie au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor.

Poliția amintește că angajații băncilor nu solicită transmiterea banilor prin intermediul curierilor și nici declararea acestora unor persoane necunoscute. Cetățenii sunt îndemnați să nu transmită bani și să nu divulge date bancare în urma unor apeluri telefonice suspecte, să întrerupă imediat convorbirea și să sesizeze Poliția la numărul unic de urgență 112.