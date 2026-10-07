Escrocherie de proporții la Chișinău. O pensionară și-a vândut apartamentul la îndemnul infractorilor

Potrivit oamenilor legii, femeia a fost contactată de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții și companii cunoscute. Escrocii i-au spus că pe numele ei ar fi fost întocmită o procură, prin intermediul căreia alte persoane ar putea contracta credite, retrage bani din conturile bancare sau chiar înstrăina bunurile sale.

Sub pretextul că o ajută să-și protejeze averea, suspecții au determinat-o inițial să transfere 10 mii de lei, iar ulterior să-și vândă apartamentul pentru 70 de mii de euro și să le transmită suma obținută.

În total, în ultimele 24 de ore, Poliția a fost sesizată despre două cazuri de escrocherie telefonică săvârșite anterior, cu un prejudiciu total estimat la peste 1,8 milioane de lei. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, alte 57 de tentative de înșelăciune au fost dejucate înainte ca victimele să piardă bani.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani și să nu divulge date personale sau bancare necunoscuților. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să încheie conversația și să verifice informațiile direct la instituțiile în numele cărora pretind că acționează escrocii.