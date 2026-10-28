Escrocherie la Chișinău. Un bătrân, înșelat cu peste 197 de mii de lei

Potrivit poliției, aceștia s-au prezentat drept reprezentanți ai unei companii care transportă colete, iar ulterior au pretins că sunt angajați ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și ai Serviciului de Informații și Securitate.

Escrocii l-au convins că datele sale personale ar fi fost compromise, iar persoane terțe ar intenționa să contracteze credite în numele său. Sub pretextul de a zădărnici tentativa, bărbatul a fost determinat să transmită banii pe care îi păstra în numerar – 10 mii de euro și 5.700 de dolari, prin intermediul unui curier.

În acest context, poliția informează că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate două cazuri de escrocherie telefonică, unul dintre acestea fiind comis anterior, iar celălalt pe 27 octombrie. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 69 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a provoca prejudicii financiare.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să verifice orice solicitare suspectă prin intermediul instituțiilor oficiale.