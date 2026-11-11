Escrocherie la Chișinău. Un pensionar, înșelat de 3,5 milioane de lei

Potrivit Poliției, pensionarul a fost sunat de o persoană necunoscută, care l-a amăgit că escrocii ar încerca să contracteze credite bancare folosindu-i datele personale. Sub acest pretext, bătrânul a fost convins că trebuie să-și declare și să-și înregistreze mijloacele bănești pentru a le proteja.

Ulterior, victima a transmis personal unui curier suma de 3,5 milioane de lei - bani proveniți atât dintr-un credit bancar, cât și din economiile proprii.

În acest context, poliția informează că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate trei cazuri noi de escrocherie telefonică. Două dintre acestea au fost comise anterior, însă victimele le-au raportat abia acum. Prejudiciul total fiind estimat la peste 4 milioane de lei.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 59 de tentative de escrocherie au fost dejucate.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani, date personale sau informații bancare persoanelor necunoscute și să verifice orice solicitare de acest fel prin intermediul instituțiilor oficiale.