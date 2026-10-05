Escrocherii cu „ruda implicată în accident”// Un bărbat, trimis în judecată după ce a lăsat o pensionară fără 100 de mii de lei

Cauza a fost cercetată de Procuratura Bălți, Oficiul Fălești.

„Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, în noaptea lui 5 martie 2025, învinuitul, împreună cu alte persoane aflate în proces de identificare, ar fi pus în aplicare o schemă infracțională prin metoda „ruda implicată în accident”. Aceștia au urmărit obținerea mijloacelor bănești în mod fraudulos, în special de la persoane în etate”, informează reprezentanții Procuraturii prin intermediul unui comunicat.

Potrivit sursei, unul dintre membrii grupului ar fi contactat telefonic femeia în vârstă de 81 de ani, prezentându-se în mod fals drept colonel al MAI.

El i-a spus victimei că nepoata sa „a fost implicată într-un accident rutier”, în urma căreia au fost rănite mai multe persoane. De aceea, i-a cerut să achite imediat o sumă de bani, pentru ca nepoata să evite „careva consecințe legale”.

„Ulterior, femeia ar fi fost pusă să vorbească la telefon cu o persoană care s-ar fi prezentat ca nepoata sa și care i-a solicitat ajutorul. Indusă în eroare, femeia a pregătit banii pe care îi avea la domiciliu”, explică procurorii.

În toată această schemă, învinuitul avea rol de curier. Mai exact, el a luat un automobil închiriat și s-a deplasat la domiciliul victimei pentru a ridica banii. Bărbatul s-a prezentat sub un nume fals, iar victima i-a transmis suma pregătită.

Astfel, învinuitul ar fi primit: 51 000 de lei, 3 050 de euro și 50 de dolari SUA, după care a părăsit locul faptei, cauzând victimei un prejudiciu de peste 100 000 de lei.

Pentru fapta de care este acuzat, acesta riscă închisoare de până la 8 ani, cu amendă în mărime de până la 450 000 de lei. între timp, urmărirea penală în privința celorlalți complici este în curs de desfășurare.

Este de menționat că, potrivit legii, persoana acuzată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

De asemenea, investigațiile au stabilit că, în aceeași perioadă, mai multe persoane în etate din raioanele Fălești și Florești au fost contactate prin aceeași metodă, însă, în mai multe cazuri, persoanele apelate și-au dat seama că este vorba despre o înșelăciune și nu au oferit banii solicitați.