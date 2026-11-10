Escrocherii de 270 de mii de lei. Doi tineri, condamnați la închisoare după ce au lăsat fără bani o femeie din Chișinău

Potrivit materialelor cauzei, totul a început la 28 martie 2026, când victima a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută. Acea persoană s-a prezentat drept angajat al unui magazin și i-a spus victimei că ar fi câștigat un uscător de păr în cadrul unei tombole.

„Pentru a putea ridica premiul, femeii i-au fost solicitate datele personale, inclusiv IDNP-ul.

Ulterior, aceasta a fost contactată de alte persoane, dintre care una s-a prezentat drept angajat al unei bănci, iar cealaltă drept anchetator din cadrul poliției. Sub pretextul că datele sale personale ar fi fost folosite pentru contractarea unor credite fără știrea sa, victima a fost convinsă că trebuie să urmeze anumite instrucțiuni pentru a preveni presupusele fraude”, explică reprezentanții procurorilor prin intermediul unui comunicat.

Mai grav, la 30 martie, femeia a contractat trei credite la indicația escrocilor. Suma totală a fost de 285 000 de lei, obținuți de la diferite instituții bancare. Creditele erau de: 170 000, 100 000 și 15 000 de lei.

Din suma totală, femeia a convertit 270 000 de lei - în valută străină, adică în 14 475 de dolari. Dolarii au fost puși într-o cutie de aparat de cafea. După care, cei doi condamnați s-au deplasat la un loc stabilit și au preluat de la victimă cutia cu bani.

Astfel, în urma acțiunilor infracționale, femeii i-a fost cauzat un prejudiciu material de 270 000 de lei, care a fost restituit integral pe parcursul examinării cauzei.

„Prin sentință, instanța de judecată i-a recunoscut pe ambii tineri vinovați de escrocherie, săvârșită de un grup criminal organizat, în proporții considerabile, condamnându-i la câte 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, precum și la câte o amendă în mărime de 250 000 de lei”, se specifică într-un comunicat al Procuraturii.

În cadrul ședințelor de judecată, ambii inculpați nu și-au recunoscut vina în comiterea infracțiunii imputate.

Totuși, până la rămânerea definitivă a sentinței, cei doi tineri sunt în arest preventive, iar sentința poate fi atacată cu apel.

Potrivit legii, persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.