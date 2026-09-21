Escrocherii la telefon. O femeie din Chișinău, lăsată fără 272 de mii de lei

Despre acest caz relatează Poliția R. Moldova. Potrivit oamenilor legii, încălcarea a fost înregistrată în acest weekend, dar a fost comisă la 5 septembrie curent. În acea zi, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Prin inducerea în eroare și utilizarea diferitor pretexte, acestea au determinat-o să transmită mijloacele bănești.

„Totodată, în aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 75 de tentative de escrocherie telefonică, înainte ca acestea să producă prejudicii materiale”, se menționează într-un comunicat al Poliției.

În acest context, forțele de ordine îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea persoanelor necunoscute. Îndeosebi să fie prudenți atunci când li se solicită transferuri de bani sau divulgarea datelor personale și bancare.