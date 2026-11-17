Potrivit Poliției, femeia, în vârstă de 51 de ani, a fost înșelată în perioada martie–august 2026 de persoane necunoscute, care i-au promis câștiguri din investiții în criptovalute.

Sub acest pretext, escrocii au determinat-o să efectueze mai multe transferuri bancare, prin care au obținut 250.000 de lei din economiile sale personale.

Oamenii legii precizează că, dintre cele cinci cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore, patru au fost comise în perioade anterioare, dar au fost raportate cu întârziere. Prejudiciul total estimat se apropie de 800.000 de lei.

În același interval, alte 69 de tentative de escrocherie au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor, înainte ca persoanele vizate să sufere pierderi financiare.

Poliția îndeamnă populația să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care sunt propuse investiții cu profit rapid sau câștiguri garantate. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu transfere bani persoanelor necunoscute și să nu ofere curs unor asemenea promisiuni.