Escrocii au lăsat o femeie din Căușeni fără peste 2 milioane de lei

Potrivit informațiilor preliminare, victima a fost convinsă să transmită banii prin intermediul unui curier, în mai multe locații din Chișinău și Căușeni. Mijloacele financiare proveneau de la fiul femeii, aflat peste hotare.

La moment, polițiștii întreprind măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate în schemă.

Totodată, în ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat și 66 de tentative de escrocherie online, însă în aceste cazuri persoanele vizate nu au suferit prejudicii materiale.

În acest context, Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să sesizeze imediat oamenii legii, la 112, în cazul unor solicitări suspecte.