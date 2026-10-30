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Escrocii se prezintă drept angajați Energocom și solicită date personale. Compania avertizează consumatorii

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Escrocii se prezintă drept angajați Energocom și solicită date personale. Compania avertizează consumatorii

Mai mulți consumatori din Republica Moldova au fost contactați telefonic de persoane necunoscute, care se prezintă drept angajați ai Energocom și încearcă să obțină date personale. Sub pretextul colectării indicilor contoarelor de gaze naturale, acestea solicită informații confidențiale. Compania avertizează populația să fie atentă și să nu ofere astfel de date.

Energocom precizează că angajații săi nu citesc contoarele de gaze la domiciliu și nu solicită telefonic informații din buletinul de identitate, date bancare sau coduri de confirmare.

Citirea contoarelor este responsabilitatea operatorilor de distribuție a gazelor naturale, precum Chișinău-Gaz, Bălți-Gaz și Ialoveni-Gaz. Angajații acestora sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu la solicitarea consumatorilor.

Avertizarea vine în contextul în care, în această perioadă, sunt colectați indicii contoarelor pentru gazele naturale consumate în luna octombrie.

Compania recomandă cetățenilor să verifice identitatea persoanelor care se prezintă la domiciliu pentru citirea contoarelor și să nu le permită accesul în locuință dacă au suspiciuni. În astfel de situații, consumatorii pot contacta operatorul regional de distribuție pentru confirmare.

Pentru informații despre activitatea Energocom, cetățenii pot apela Centrul de apel la numărul 1309. Tentativele de fraudă pot fi semnalate Poliției, la 112.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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