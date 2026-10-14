Estonia anunță un ajutor militar suplimentar de zece milioane de euro pentru Ucraina

„Mă bucur să anunț că vom sprijini inițiativa cu o nouă contribuție de zece milioane de euro. Ucraina are nevoie de mai multe arme și, mai ales, de apărare aeriană', a spus Michal într-o conferință de presă alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, transmite Agerpres.

Această sumă se adaugă celor 21 de milioane de euro deja promise de Estonia în cadrul inițiativei PURL.

„A sprijini Ucraina face parte din propria noastră securitate”, a subliniat șeful guvernului estonian, acuzând Rusia că testează unitatea aliaților.

„Rusia vrea să ne concentrăm pe problemele noastre și să obosim să mai sprijinim Ucraina. Nu vom permite să se întâmple asta”, a adăugat premierul Kristen Michal, care anul trecut a alocat 0,35% din PIB pentru a sprijini Kievul.

În 2026, procentul va fi de 0,28% din PIB, conform lui Michal, care a subliniat că aderarea Ucrainei la NATO ar fi, pe termen lung, cea mai mare „garanție de securitate” pentru țara invadată de Rusia.

Estonia alocă în prezent 7% din PIB pentru cheltuieli asociate cu apărarea și securitatea, a mai precizat prim-ministrul Kristen Michal.

„Este un efort greu, dar necesar”, a justificat aceste cheltuieli premierul Estoniei, țară care intenționează să investească în apărare 26 de miliarde de euro în următorii zece ani.