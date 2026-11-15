Estonia își va închide granița cu Rusia pe 1 decembrie după o presupusă tentativă de sabotaj

'După ce am obținut dovezi clare că serviciul rus de informații militare GRU a ordonat un act de sabotaj împotriva unei companii din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a graniței la frontiera estoniano-rusă începând cu 1 decembrie', a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna pe rețelele de socializare, transmite Agerpres.

'Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei au consecințe. Încercările de intimidare, destabilizare sau subminare a securității noastre nu vor rămâne fără răspuns', a adăugat el.

Șeful diplomației estoniene a asigurat că închiderea graniței va reduce capacitatea Rusiei de a desfășura 'activități ostile' în țara baltică și va întări eforturile de a împiedica evitarea sancțiunilor impuse Moscovei.

'Am informat omologii mei din Finlanda, Letonia și Lituania despre această decizie', și-a încheiat Tsahkna mesajul.

Anterior, premierul Kristen Michal anunțase că guvernul urma să studieze posibilitatea de a închide granița, una din puținele modalități de a călători între Rusia și UE pe cale terestră.

Decizia vine după ce procuratura generală a statului și serviciile de securitate din Estonia au atribuit spionajului rus o presupusă tentativă de sabotaj împotriva unei fabrici din apropierea capitalei Tallinn.

Opt persoane, a căror naționalitate nu a fost făcută publică, au fost reținute până acum în legătură cu presupusul atac ce nu a afectat funcționarea fabricii deoarece a fost dejucat de personalul de securitate al companiei care produce, printre altele, drone de recunoaștere și de atac.

În prezent, Estonia menține deschise trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, foarte aglomerat, Luhamaa și Koidula, prin care pot trece timp de 12 ore pe zi cetățeni obișnuiți și camioane cu mărfuri.

Finlanda și-a închis frontieră cu Rusia în 2023, astfel că singurele frontiere terestre pe unde se poate călători în Rusia din UE care mai sunt funcționale sunt cele ale Estoniei și Letoniei.