Estonia și-a deschis ambasadă la Chișinău. Siiri Königsberg, prima ambasadoare rezidentă

Mihai Popșoi a declarat că deschiderea ambasadei marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale și în dinamica pozitivă a parteneriatului moldo-estonian. Potrivit lui, prezența diplomatică permanentă a Estoniei la Chișinău va facilita dialogul dintre cele două țări și dezvoltarea unor noi proiecte comune.

În același timp, oficialii au menționat și sprijinul oferit de Estonia pentru Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, precum și aprofundarea cooperării în domenii precum digitalizarea, consolidarea capacităților instituționale, securitatea și apărarea și cooperarea pentru dezvoltare.

Siiri Königsberg a reiterat susținerea Estoniei pentru integrarea europeană a Moldovei și disponibilitatea țării de a continua să împărtășească experiența și expertiza în domenii relevante pentru procesul de aderare la UE.