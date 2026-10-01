Eugeniu Buzatu: Profitul Energocom nu poate fi folosit pentru atenuarea impactului tarifului

„Activitatea reglementată a Energocom nu generează profit. Activitatea reglementată este reglementată de lege și avem doar o mică rentabilitate. Profitul Energocom este generat din alte activități ale companiei, inclusiv unele activități financiare. Astea sunt mijloace circulante necesare pentru Energocom”, a declarat Eugeniu Buzatu în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV.

Potrivit directorului companiei, Energocom a fost capitalizată de stat cu 7 miliarde de lei, iar în ultimii ani a restituit statului 2,3 miliarde de lei.

Eugeniu Buzatu a precizat că banii acumulați din activitățile generatoare de profit nu constituie o rezervă care poate fi transferată direct în tariful achitat de consumatori. „Profitul Energocom nu poate fi utilizat pentru atenuarea impactului tarifului. Acești bani sunt mijloacele circulante ale Energocomului”, a menționat directorul companiei.

Totodată, o parte din profit ajunge la bugetul de stat sub formă de dividende. Potrivit Buzatu, în 2025, Energocom a achitat statului dividende în valoare de 200 de milioane de lei.

ANRE a aprobat un tarif de 26,14 lei pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus, care a intrat în vigoare din 1 octombrie.