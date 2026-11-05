Eurodeputat român: R. Moldova a îndeplinit 95% dintre jaloanele de reformă și se află în fruntea statelor candidate la aderarea la UE

Într-o postare pe rețelele sociale, Rareș Bogdan a precizat că oficialul Comisiei Europene a evidențiat de două ori performanțele Republicii Moldova în cadrul unui dialog desfășurat în comisiile pentru afaceri externe (AFET) și bugete (BUDG) ale Parlamentului European.

”Domnul Koopman a subliniat de două ori că Moldova este în fruntea clasamentului statelor candidate la îndeplinirea jaloanelor pe capitole, 95%, și a precizat chiar că surclasează unele state membre în privința reformelor”, a scris Rareș Bogdan.

Eurodeputatul, care deține funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe, a condus, alături de președintele Comisiei pentru bugete, Johan Van Overtveldt, cel de-al treilea dialog privind Mecanismul de reformă și creștere pentru Republica Moldova. În cadrul reuniunii au fost examinate progresele în implementarea reformelor și situația deblocării fondurilor europene.

Rareș Bogdan a subliniat importanța Facilității de reformă și creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro, destinată susținerii transformărilor economice și instituționale din Republica Moldova.

”Facilitatea de 1,9 miliarde de euro este un instrument-cheie pentru susținerea reformelor Moldovei, o redută a securității europene”, a declarat eurodeputatul.

Totodată, acesta a atras atenția că reformele sunt implementate într-un context de presiuni hibride și tentative de destabilizare atribuite Rusiei.

”Moldova implementează aceste reforme sub o presiune hibridă uriașă, în prima linie a războiului de dezinformare și a încercărilor de destabilizare ale Kremlinului. Fiecare pas făcut pe calea reformelor și a statului de drept are o valoare dublă, pentru că este obținut în tranșeele apărării democrației europene”, a afirmat Rareș Bogdan.

În cadrul aceleiași reuniuni au fost discutate și mecanismele de sprijin financiar pentru Balcanii de Vest și Ucraina. Mecanismul destinat Balcanilor de Vest prevede granturi și împrumuturi în valoare totală de șase miliarde de euro, condiționate de realizarea reformelor.

În privința Ucrainei, eurodeputatul a insistat asupra importanței integrității, respectării statului de drept și gestionării corecte a fondurilor europene, în paralel cu procesul de integrare europeană.

Declarațiile privind rata de 95% și comparația cu statele membre ale UE sunt relatate de Rareș Bogdan, care le atribuie oficialului Comisiei Europene Gert Jan Koopman.