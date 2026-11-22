Analiștii avertizează că temperaturile reduse și producția mai mică de energie eoliană ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor în lunile următoare, relatează CNBC și News.ro, preluat de DIGI24.ro.

Europa, vulnerabilă în fața unei ierni geroase

Meteorologii monitorizează o destabilizare neobișnuit de timpurie a vortexului polar stratosferic, un sistem de vânturi puternice care menține, în mod obișnuit, aerul extrem de rece în regiunea arctică. Perturbarea acestuia poate favoriza pătrunderea maselor de aer rece spre Europa și America de Nord.

Fenomenul coincide cu un episod El Niño deosebit de puternic, asociat, în general, cu temperaturi globale mai ridicate și modificări ale regimului precipitațiilor. Combinația este atât de rară, încât specialiștii nu dispun de un precedent istoric relevant pentru a estima efectele asupra cererii mondiale de energie.

Simon Lee, specialist în științe atmosferice la Universitatea St Andrews din Marea Britanie, a explicat că o încălzire bruscă a stratosferei poate apărea în timpul unui episod El Niño, însă meteorologii anticipau destabilizarea vortexului polar abia în februarie, nu în noiembrie.

O asemenea perturbare ar putea crește probabilitatea unor episoade de frig în nord-vestul Europei și în estul Statelor Unite, deși amploarea și durata acestora rămân incerte.

Rezervele de gaze, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu

Riscurile sunt deosebit de mari pentru piața europeană a gazelor naturale. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Europa a început sezonul rece cu cel mai redus nivel al stocurilor de gaze din ultimul deceniu, ceea ce limitează capacitatea statelor de a face față unei creșteri neașteptate a consumului.

Agenția a avertizat că rezervele europene reduse și capacitățile limitate de stocare din unele țări importatoare de gaze naturale lichefiate (GNL) din Asia și America de Sud ar putea intensifica concurența pentru transporturile de GNL, exercitând presiuni suplimentare asupra prețurilor.

Florence Schmit, strateg principal pentru energie la Rabobank, a declarat că Europa se confruntă simultan cu două surse majore de volatilitate: riscurile geopolitice și condițiile meteorologice. Situația este complicată și de perturbările livrărilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu.

Până recent, analiștii anticipau că fenomenul El Niño va favoriza o iarnă relativ blândă în Europa, reducând necesarul de energie pentru încălzire. Însă destabilizarea timpurie a vortexului polar ar putea modifica semnificativ aceste estimări.

Schmit a atras atenția că, în ultimele două săptămâni, din depozitele europene au fost retrase cantități foarte mari de gaze, un fenomen neobișnuit pentru această perioadă a anului.

Frigul și lipsa vântului ar putea provoca noi scumpiri

Dacă ritmul retragerilor se menține în lunile următoare, prețurile energiei ar putea crește puternic, de această dată din cauza condițiilor meteorologice, nu doar a tensiunilor geopolitice.

Prețurile europene ale gazelor naturale au atins, la sfârșitul lunii octombrie, 103,9 euro pe megawatt-oră, niveluri nemaiîntâlnite de la criza energetică din 2022.

Vineri, contractele futures de referință TTF din Olanda, cu livrare în decembrie, se tranzacționau în jurul valorii de 87,28 euro pe megawatt-oră.

David Lewis, analist principal pentru gaze naturale la Wood Mackenzie, a declarat că nu există un precedent pentru suprapunerea unei destabilizări atât de timpurii a vortexului polar cu un episod El Niño de asemenea intensitate.

Potrivit acestuia, începutul sezonului de încălzire din Europa a fost deja relativ rece, iar vitezele reduse ale vântului în nordul continentului au agravat situația, limitând producția de energie eoliană și sporind necesarul de gaze naturale.

Retragerile din depozitele europene în prima jumătate a lunii noiembrie s-au numărat printre cele mai mari înregistrate vreodată pentru această perioadă, a precizat Lewis.

Specialistul avertizează că o nouă scădere a temperaturilor sau menținerea vântului slab ar putea provoca dezechilibre importante între cererea și oferta de gaze naturale în Europa.

În aceste condiții, prețurile ar putea înregistra noi creșteri în lunile decembrie și ianuarie, pe măsură ce consumul pentru încălzire se intensifică, iar rezervele continuă să scadă.