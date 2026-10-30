Europenii nu vor participa direct la noile discuții ruso-ucrainene mediate de SUA, potrivit Kemlinului

Europenii vor avea acolo numai contacte separate cu Ucraina și SUA, a adăugat consilierul prezidențial rus, transmite Agerpres.

Totuși, într-un anumit stadiu al negocierilor de pace ruso-ucrainene va fi nevoie și de participarea europenilor, a declarat, tot vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Dar, în prezent nu există discuții detaliate despre o astfel de participare, a completat el.

Deocamdată, a continuat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin este dispus să discute cu orice lider european despre Ucraina, inclusiv cu președintele francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Friedrich Merz, „va răspunde la telefon și este deschis dialogului cu toată lumea” pentru a găsi o „cale pașnică spre soluționarea problemei ucrainene”.

Peskov a reacționat astfel după unele relatări din presa occidentală conform cărora SUA și-ar fi dat acordul ca Franța, Germania și Regatul Unit să acționeze ca negociatori în numele Europei în conflictul ucrainean.

„Dacă, să zicem, rațiunea va prevala în Europa, numărul celor interesați să desfășoare discuții va crește. Dacă nu, atunci nu va fi așa. În orice caz, aceasta nu privește procesul de negocieri tripartite”, a subliniat el, referindu-se la viitoarele discuții de la Abu Dhabi și confirmând astfel că acolo Rusia exclude participarea la tratative a susținătorilor europeni ai Ucrainei.

Putin i-a avertizat joi pe aceștia din urmă că nu va exista pace în Ucraina atât timp cât nu vor fi luate în considerare interesele Rusiei. El a asigurat că Rusia nu dorește un război cu Europa, dar este pregătită și pentru un astfel de scenariu. „Dacă lucrurile merg atât de departe (până la un război cu Europa), nu vor exista câștigători”, a spus președintele rus. „Să nu uite asta!”, a avertizat el.